L’è un accessorio sì funzionale, ma anche importante dal punto di vista estetico. Ecco perché, quando lo si sceglie, è cruciale prendersi il giusto tempo per

I modelli disponibili sono tanti ed è normale, davanti a un’offerta ampia, trovarsi un attimo disorientati. Per fortuna esiste una strada da seguire, valida in tutti i casi: l’osservazione della forma del viso.

Per chi ha un ovale regolare, l’optimum prevede il fatto di orientarsi su soluzioni oversize o verso occhiali con montatura squadrata.

Per chi desidera un tocco di particolare eleganza, va segnalato che tra le montature da vista Ray-Ban, autentico simbolo di qualità e originalità, si possono trovare numerose proposte in metallo davvero interessanti. Il catalogo del marchio disponibile sul noto e-commerce Vistaexpert risulta particolarmente ricco di opzioni.

Si tratta di modelli che sono delle rivisitazioni dei grandi classici degli anni ’70 ma con peculiarità moderne, tra cui l’oggettiva leggerezza, che rende l’occhiale perfetto per diversi look, da quello più informale, composto, per esempio, da una camicia e da un jeans skinny, all’outfit più adatto all’ufficio.

Se, invece, il viso è di forma quadrata, la risposta perfetta è una montatura di forte personalità, ossia quella a farfalla. Per chi non si sente pronta a osare tanto – l’occhiale da vista è un accessorio di uso quotidiano – esistono alternative interessanti, ossia le montature tondeggianti.

Quelle allungate sono invece il non plus ultra nei frangenti in cui si ha un viso rotondo. Passando ancora una volta in rassegna le proposte di Ray-Ban, brand che ha senso chiamare in causa in quanto, da tempo immemore, è sulla cresta dell’onda in quanto capace di interpretare le istanze dei cambiamenti sociali e di costume, troviamo diverse opzioni caratterizzate soprattutto da un aspetto: il colore nero, grande classico che non stanca mai pure dopo tanti anni.

Eccoci a parlare della raffinatissima forma del viso a diamante, con zigomi particolarmente larghi e pronunciati, mento appuntito e fronte e mascella strette (la sfoggia, giusto per citare l’esempio di una donna dalla bellezza incantevole, Scarlett Johansson).

In questo caso, l’occhiale da vista ideale è un modello con una montatura dalla forma che ha segnato la storia. Sì, stiamo parlando dell’aviator, capace di esaltare la forma unica del volto.

Esiste una seconda alternativa? Assolutamente sì e molto trendy: parliamo, infatti, dell’occhiale con montatura tonda, richiestissimo da un paio d’anni a questa parte.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp