Rinvenuti oltre 200 grammi di Hashish e un bilancino di precisione nella zona di Porta di Ponte ad Agrigento, proprio all’ingresso del “salotto cittadino”. La droga era nascosta in un’aiuola e a ritrovarla è stato un commerciante agrigentino insospettito dalla presenza di un sacchetto. Appena aperto la scoperta del bilancino e di un barattolo con la droga.

E’ successo ieri sera. Fatta la segnalazione, sul posto sono accorsi i carabinieri della sezione Radiomobile della locale Compagnia. Hashish e bilancino sono stati immediatamente sequestrati. Al momento si procede contro ignoti ma gli investigatori stanno cercando di risalire al pusher.

Gli spacciatori nel centro storico della città dei Templi nascondono la droga in vasi, in mezzo alle piante, anfratti, muri e case disabitate. Insomma luoghi lontani da occhi indiscreti. Ma comunque non molto distanti dalla “piazza” dello spaccio in cui smerciare le sostanze stupefacenti.

