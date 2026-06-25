SANTA MARGHERITA DI BELÌCE. Un nuovo scuolabus entra a far parte del parco mezzi del Comune di Santa Margherita di Belìce. Il veicolo sarà impiegato per il servizio di trasporto scolastico con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, comfort ed efficienza negli spostamenti degli studenti.

L’arrivo del nuovo mezzo consentirà di migliorare ulteriormente il servizio rivolto alle famiglie e agli alunni del territorio, assicurando collegamenti più agevoli e una risposta più efficace alle esigenze della popolazione scolastica.

L’acquisto è stato reso possibile grazie a un contributo straordinario erogato dalla Regione Siciliana e destinato ai Comuni per il rinnovo e il potenziamento degli scuolabus.

«Questo importante risultato è stato possibile grazie al contributo straordinario della Regione Siciliana destinato ai Comuni per l’acquisto di scuolabus», ha dichiarato il sindaco Gaspare Viola. «L’amministrazione comunale continua a lavorare per offrire servizi sempre più moderni ed efficienti, con particolare attenzione al diritto allo studio e al benessere delle giovani generazioni».

L’iniziativa rientra nelle azioni messe in campo dall’ente per migliorare i servizi scolastici e garantire agli studenti condizioni di viaggio più sicure e funzionali.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp