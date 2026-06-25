LICATA – Sono state accertate e sanzionate diverse attività commerciali che non effettuavano correttamente la raccolta differenziata e che esponevano i rifiuti in violazione delle disposizioni vigenti.

“Cogliamo l’occasione – spiega il sindaco Angelo Balsamo – per ricordare che il giovedì non è la giornata in cui è consentito conferire “tutto” o ”indifferenziato”, ma esclusivamente il secco residuo, ossia ai rifiuti che non possono essere conferiti nelle altre frazioni della raccolta differenziata. Carta, plastica, vetro, organico e ogni altro materiale differenziabile devono essere conferiti nei giorni previsti dal calendario.

L’Amministrazione Comunale ribadisce che non vi sarà alcuna tolleranza nei confronti di comportamenti che compromettono il decoro urbano, l’igiene pubblica e l’impegno quotidiano della maggioranza dei cittadini e degli operatori che rispettano le regole.

La collaborazione di tutti è fondamentale per mantenere la città pulita e migliorare la qualità della raccolta differenziata. Rispettare le norme non è soltanto un obbligo, ma un dovere civico verso l’intera comunità.

I controlli proseguiranno con costanza su tutto il territorio comunale”.

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