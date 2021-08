Nuovo parco giochi per bambini alla Perriera  

Il quartiere della Perriera avrà un nuovo parco giochi per bambini. La Giunta comunale di Sciacca ha deliberato la presa d’atto del progetto esecutivo di variante per la realizzazione di un’area attrezzata a parco giochi e parcheggio in Via Leonardo Sciascia, nei pressi dell’impianto di carburanti della Ditta Curreri che si farà carico dell’opera.E’ quanto comunicano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore all’Urbanistica Fabio Leonte.

“Il quartiere della Perriera – dichiarano – si arricchirà così di un altro spazio dedicato ai bambini. L’opera sarà realizzata dalla ditta Curreri, così come proposto dalla Commissione consiliare Lavori Pubblici e Urbanistica nel 2011. Dopo dieci anni, dunque, un parco giochi vedrà la luce in città”.

Nell’esprimere la propria soddisfazione per la conclusione dell’iter amministrativo, il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Fabio Leonte ringraziano l’Ufficio e quanti hanno consentito il raggiungimento di questo importante obiettivo.