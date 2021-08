A tre anni dalla scomparsa di Gessica. Le indagini

Tre anni sono passati dalla scomparsa della favarese Gessica Lattuca. Era la sera del 12 agosto del 2018. Nessuno ha più visto la giovane dopo le 21:30. Da quel momento in poi la ragazza è completamente sparita. Possibile si chiedono gli investigatori che nessuno ha visto o notato qualcosa che possa aiutarci nelle indagini? Difficile crederlo, ancor di più, in una realtà come quella favarese, dove quasi tutti si fanno gli affari propri, e l’omertà resta una delle piaghe del grosso centro dell’Agrigentino. Da piazza Giglia a via Leopardi è successo qualcosa. Ma cosa? Gli inquirenti non stanno tralasciando nulla al caso.

Gessica, mamma di quattro figli piccoli, quella sera verso le 19:30, si incammina verso piazza Giglia, nel cuore del paese. Poi alle 21:15 circa viene vista l’ultima volta in via Leopardi da uno zio e un amico, ma nessuna telecamera riprende la scena. Scattano le ricerche di carabinieri e la Procura di Agrigento apre diversi filoni d’inchiesta: gli inquirenti perquisiscono case e terreni del fidanzato Filippo Russotto, unico indagato, che si è sempre professato innocente. Un’altra pista seguita dai magistrati agrigentini è quella di un possibile giro a luci rosse. Poi le scritte sui muri di Favara. E adesso da mesi i militari dell’Arma lavorano anche su altre piste.

Un lavoro investigativo, accurato e certosino, per chiudere il cerchio sulla triste vicenda. E tutte le piste portano in centro storico.