La Regione Siciliana e Trenitalia, hanno accolto la richiesta dell’Amministrazione comunale di Agrigento di anticipare l’orario di partenza del collegamento ferroviario Agrigento – Palermo Aeroporto. A partire dal 20 luglio, il treno attualmente previsto in partenza alle 9:33 partirà invece alle ore 7:48, garantendo così agli agrigentini un collegamento molto più utile e funzionale con l’aeroporto di Palermo, soprattutto per raggiungere i voli in partenza nella tarda mattinata.

“Si tratta – dichiara l’assessore comunale, Carmelo Cantone – di un risultato concreto e importante, che migliora sensibilmente la mobilità dei nostri cittadini e rende Agrigento più vicina al principale hub aeroportuale della Sicilia occidentale. Ringrazio l’ing. Di Miceli della Regione Siciliana per l’ascolto e la disponibilità dimostrati, e Trenitalia per l’immediata attivazione della modifica”.

Soddisfazione viene espressa anche dal Sindaco Francesco Miccichè, che sottolinea come “un’Amministrazione attenta debba lavorare ogni giorno, anche su questi aspetti, per migliorare la qualità della vita degli agrigentini e incentivare il turismo. Il nuovo orario del treno rappresenta un tassello significativo in questa direzione.” Il nuovo orario sarà disponibile nei sistemi di vendita Trenitalia già nei prossimi giorni. Un passo avanti per una mobilità più moderna, efficiente e connessa.

