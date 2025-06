Agrigento è pronta ad accogliere un altro evento straordinario nell’anno della Capitale della Cultura 2025. In un tempo delicato com’è quello che stiamo vivendo, la figura di Maria Maddalena diviene simbolo di una fede senza dubbi, piena di speranza ma autonoma e consapevole, ma anche “prima testimone” della Resurrezione. La Fondazione Agrigento2025 e il Museo Diocesano di Agrigento hanno costruito insieme una mostra iconografica di grande valore scientifico e devozionale.

“Il fuoco dell’amore. Maria Maddalena. Testimone di Speranza al femminile” accoglie capolavori dai grandi musei italiani, a partire dalla collezione del Vaticano.

Un inedito percorso iconografico, biblico e culturale attraverso le opere di Giovanni Di Pietro da Napoli, Giovanni Portaluni, Guercino, Cecco del Caravaggio, Nicolas Regnier, Mattia Preti, Pietro D’Asaro, Andrea Vaccaro, Mariano Rossi, Fra’ Felice da Sambuca, Francesco Hayez, provenienti dai Musei Vaticani, da Palazzo Barberini, dai Musei Diocesani Carlo Maria Martini di Milano e San Matteo di Terni, dal Museo Nazionale San Matteo di Pisa, da Palazzo Abatellis, Fondazione Carit.

Tele in stretto dialogo con opere dell’ Arcidiocesi di Agrigento, in arrivo da Cammarata, Racalmuto, Sciacca e Sambuca di Sicilia. L’esposizione, patrocinata dal Dicastero per la cultura della Santa Sede, sarà presentata alla stampa sabato 5 luglio alle 18 al Museo Diocesano di Agrigento che la ospiterà dal 6 luglio al 30 ottobre.

