Un nuovo, l’ennesimo, incidente stradale si è verificato alla rotatoria di Porta Aurea, ai piedi del tempio di Ercole, nella Valle dei Templi. A scontrarsi una Ford Fiesta e una vecchia Autobianchi Y10. Due le persone rimaste ferite, per loro fortuna, non gravemente. Sul posto sono intervenute le ambulanze e per i rilievi gli agenti della polizia municipale. Questo è un incrocio che ha visto ripetersi scene simili molte volte.