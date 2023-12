Svolta nelle indagini sul ferimento a colpi di pistola di un 49enne cittadino di nazionalità tunisina avvenuto, ieri mattina, dalle parti di via Cannameli e via Gallo, nella zona sottostante alla via Atenea, nel centro storico della città. Il personale della Squadra Mobile, con il coordinamento della Procura della Repubblica, ha arrestato un pensionato 77enne di Agrigento, perché trovato in possesso di una pistola a tamburo.

L’uomo è stato sentito dai poliziotti che si stanno occupando dell’inchiesta sul tentato omicidio dell’immigrato. All’anziano, gli agenti della Mobile, delle Volanti e della Scientifica sarebbero arrivati, a quanto pare, grazie alla visione e acquisizione, di alcuni filmati dei sistemi di videosorveglianza di privati cittadini. Resta da chiarire il movente. Il quarantanovenne è rimasto ferito ad un polso e dopo le cure del caso all’ospedale “San Giovanni di Dio” è stato dimesso.