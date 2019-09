Nuovo crollo a Piazza Cavour: il Municipio ha chiuso al traffico tratto di Viale

A seguito dell’ulteriore crollo del cornicione del palazzo di piazza Cavour, il responsabile della Protezione Civile comunale comunica che è stata ampliata l’area di interdizione di piazza Cavour, per cui attualmente non è più possibile il transito veicolare in quel tratto del Viale della Vittoria.

Sit-in dei commercianti e dei residenti

Si è tenuta una riunione in prefettura per decidere il da farsi. Domani, martedì 1 ottobre, alle ore 18 davanti il bar Le Cuspidi* è in programma un sit-in dei commercianti e dei residenti per sensibilizzare una rapida soluzione.

Il Sindaco, auspico un rapido ritorno alla normalità

Nota stampa del Sindaco – “L’ennesimo crollo sull’immobile di Piazza Cavour, anche stavolta per fortuna senza danni alle persone poiché l’area, com’è noto, era stata ampiamente recintata. Precauzionalmente oggi è stata ampliata l’area di rispetto attorno al fabbricato. Nel doveroso rispetto dei tempi legati agli accertamenti preliminari dell’autorità giudiziaria, auspico un rapido ritorno alla normalità attraverso i necessari interventi volti a recuperare l’uso della piazza e la viabilità dell’area circostante, per consentire alle attività commerciali di riaprire e ai residenti di tornare nelle proprie case, fermo restando che dovranno essere accertate le responsabilità di quanto accaduto, che per l’entità dei danni avrebbero potuto produrre effetti irreversibili ben più gravi”.

leggi anche Nuovo crollo a Piazza Cavour. Cade cornicione lato sud, ingenti danni. VIDEO