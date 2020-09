Tampone positivo per una donna domiciliata a Ribera. “Purtroppo mi è stato notificato dall’Asp – dice il sindaco Carmelo Pace -,l’esito positivo al tampone di una nostra concittadina. La signora è pressoché asintomatica e soggiorna in isolamento presso la propria abitazione. L’Asp è già a lavoro per identificare e monitorare gli eventuali precedenti contatti avuti dalla signora”.