Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, interviene a margine della conferenza stampa indetta dal deputato alla Camera Lillo Pisano con la quale è stato annunciato il finanziamento di 4 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo acceleratore lineare presso il presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento esprimendo compiacimento per il risultato atteso.

“il finanziamento annunciato – commenta il direttore Capodieci – è motivo di soddisfazione per la collettività agrigentina. Accogliamo la notizia con compiacimento e siamo pronti ad avviare immediatamente, non appena riceveremo il decreto di finanziamento, i lavori di costruzione di un ulteriore locale bunker e di installazione del nuovo acceleratore lineare”.

L’emendamento, approvato dalla Camera dei Deputati, che prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro per il potenziamento della radioterapia dell’ospedale agrigentino, porta la firma del deputato Lillo Pisano.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp