A seguito dell’ultimo comunicato sullo stato di avanzamento delle attività relative al Museo Civico di Agrigento, l’Assessorato ai Lavori Pubblici ritiene opportuno fornire un aggiornamento puntuale sui passaggi compiuti nell’ultimo mese, a conferma del lavoro concreto in corso. Allestimento museale – Piano Terra. Con delibera di Giunta comunale 242 del 12 dicembre 2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell’allestimento museale. Si è pertanto entrati nella fase operativa per l’affidamento dei lavori, passaggio che consentirà di procedere alla realizzazione degli spazi espositivi del Museo.

Scia antincendio – Museo piano Terra. È stato affidato il servizio a un professionista esterno che collaborerà con il RUP nella raccolta e predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la presentazione della SCIA antincendio, adempimento indispensabile per il completamento dell’iter di agibilità e l’apertura al pubblico. Consolidamento del muro perimetrale – quota -4,80 m. Sono stati affidati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del muro perimetrale al piano -4,80 m. Entro l’anno avranno avvio le attività di accantieramento, pulizia delle aree di intervento e approvvigionamento dei materiali, propedeutiche all’esecuzione vera e propria dei lavori strutturali.

Museo – piano terra. Per quanto riguarda il piano terra del Museo, si sta procedendo alla programmazione delle attività di collaudo e alla chiusura contabile dei lavori edili già eseguiti, passaggio necessario per la definitiva conclusione dell’intervento. “I passaggi compiuti nell’ultimo mese – afferma l’assessore comunale Gerlando Principato – confermano che il percorso di riqualificazione e riapertura del Museo Civico procede con continuità, nel rispetto delle procedure tecniche e amministrative, e con l’obiettivo di restituire alla città un luogo della cultura sicuro, funzionale e finalmente fruibile”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp