Lampedusa, Agrigento – Gli sbarchi di migranti a Lampedusa non accennano a diminuire. Dopo l’arrivo di quasi 500 persone ieri, ulteriori 137 individui sono sbarcati nell’oscurità della notte, provenienti da tre diverse imbarcazioni. Le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza hanno intercettato e scortato tutte le imbarcazioni verso l’isola.

Questi migranti, partiti ieri dalla Tunisia, hanno riferito di aver pagato circa 1500 euro ciascuno ai propri scafisti per intraprendere il viaggio verso Lampedusa. Si tratta di un flusso continuo di persone che cercano una via verso l’Europa in cerca di sicurezza e opportunità migliori.

Oggi, è previsto il trasferimento di circa 200 migranti tramite il traghetto di linea, al fine di alleggerire la sovraffollata struttura dell’hotspot a contrada Imbriacola.

La situazione sull’isola continua a richiedere interventi e risposte immediate, poiché il costante afflusso di migranti mette a dura prova le risorse e l’accoglienza disponibile.

Il fenomeno migratorio rimane una sfida complessa, richiedendo una risposta umanitaria e strategie condivise a livello europeo per affrontare le cause alla base di questi flussi e garantire una gestione dignitosa e sostenibile dell’emergenza.

Restate con noi per gli aggiornamenti su questa situazione in evoluzione.