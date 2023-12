Nel 2015, lo Stadio Esseneto ha vissuto una rinascita grazie agli sforzi della società biancazzurra, guidata all’epoca dal presidente Marcello Giavarini. Il rinnovo dell’impianto ha restituito vitalità a questo luogo iconico dello sport e della passione calcistica.

Tuttavia, il presente ci pone di fronte a una realtà diversa. Il degrado attuale è palese, e l’urgenza di restituire il suo antico splendore è pressante. La società attuale si rivolge all’amministrazione con la speranza di riportare lo stadio al suo massimo potenziale.

Giocare a calcio in condizioni simili rappresenta una sfida titanica. La credibilità ne risente e l’entusiasmo per il ritorno in Serie D vacilla.

Lo stadio Esseneto, simbolo di storia e di emozioni, merita di essere non solo un punto di riferimento per la città, ma anche un terreno di gioco all’altezza dei talentuosi giocatori che vi si esibiscono.

L’amministrazione ha risposto a questa richiesta presentando progetti e ottenendo pareri positivi. Attualmente, si attende un decreto di finanziamento che prevede l’installazione di torri faro, un passo fondamentale per il suo rinnovamento.

Oggi, per sviluppare il calcio, le società devono investire non solo nei giocatori ma anche nelle infrastrutture. Sono necessarie strutture alternative per gli allenamenti, seguendo esempi virtuosi di altre realtà sportive.

L’attenzione sull’importanza delle infrastrutture nello sport è cruciale. Gli impianti sportivi adeguati non solo accrescono la credibilità delle società calcistiche, ma anche l’entusiasmo e la passione di giocatori e tifosi.

Lo Stadio Esseneto può essere ancora una volta il fulcro di un calcio di qualità, con l’auspicio che l’investimento nelle infrastrutture sportive continui a essere una priorità, garantendo un futuro luminoso per lo sport locale.