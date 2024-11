Un importante convegno si è tenuto a Casa Sanfilippo, organizzato dall’Accademia Studi Mediterranei che, come ogni anno, rinnova l’appuntamento con la città di Agrigento. Il Giardino dei Giusti, presso la Valle dei Templi, da oggi avrà cinque nuovi Giusti. Cinque illustri personaggi che hanno sacrificato la vita in nome del bene, nell’espletamento del loro dovere al servizio della collettività. Fra essi, quest’anno, è stato ricordato il carabiniere Salvo D’Acquisto che nel settembre del ’43 sacrificó la propria vita per salvare 22 civili dalla rappresaglia nazista.

E poi Oscar Arnulfo Romero, l’arcivescovo salvadoregno assassinato, mentre celebrava messa, canonizzato da papa Francesco; Mohammed V, re del Marocco, sostenitore della decolonizzazione; Giorgio la Pira, tra i principali artefici della Carta Costituzionale, e infine don Alcide Lazzeri, il parroco di Civitella, in Val di Chiana, ucciso dai nazisti per salvare il Paese. Dallo scorso anno, nel Giardino dei Giusti, anche una stele a perenne ricordo del sacrificio del Commissario di Polizia Beppe Montana, barbaramente trucidato dalla mafia nel 1985.

