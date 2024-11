Incendio in una concessionaria del viale Leonardo Sciascia nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè. Le fiamme, di natura incerta, hanno carbonizzato una Mercedes e hanno danneggiato altre tre vetture parcheggiate vicine: un Fiat Doblò, una Smart e una Citroen C3. E’ successo poco le 3 della notte.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e gli agenti della sezione Volanti della Questura. In poco tempo i pompieri hanno spento il rogo. I poliziotti hanno avviato le indagini per cercare di fare chiarezza sulle cause. Il proprietario dell’attività commerciale è un cinquantacinquenne di Favara.

La Procura di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare luce sull’intera vicenda.

