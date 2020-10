Nuovi giochi per bambini in piazza Cavour e lavori nella vicina Villa Bonfiglio

AGRIGENTO. Nuovi giochini per bambini verranno istallati nei due lati di piazza Cavour. La decisione è stata adottata questa mattina dal sindaco Franco Miccichè dopo un sopralluogo sia nella centralissima piazza che nella vicina Villa Bonfiglio. I nuovi giochi saranno oggetto di una donazione per cui non graveranno sulle casse comunali. Il Comune dovrà solo provvedere all’istallazione e alla pulizia.

A Villa Bonfiglio sono stati controllati i giochi esistenti nel parco di Cristina. Alcuni di questi sono in buone condizioni mentre altri potrebbero venire rimessi a nuovo dal personale comunale. In ogni caso anche in quest’area verranno istallati giochi nuovi.

Sempre a villa Bonfiglio è stato fatto un nuovo sopralluogo alla fontana del monumento ai caduti con i tecnici di una ditta che potrebbe realizzare l’intervento. Se tutto va bene, ha dichiarato il sindaco Miccichè, entro dicembre potremmo recuperare la fontana e dotare il monumento di una nuova illuminazione.