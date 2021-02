Nuovi dirigenti farmacisti in servizio negli ospedali agrigentini.

Sei nuovi dirigenti farmacisti in servizio all’ASP di Agrigento per offrire il loro contributo alla lotta quotidiana al coronavirus. I professionisti, con contratto a tempo determinato, saranno in servizio fino al prossimo 31 dicembre ma l’Azienda avrà la possibilità di rinnovare il loro incarico per ulteriori trentasei mesi. “Si tratta di un rinforzo non di poco conto – dicono dall’azienda sanitaria- dato che i nuovi farmacisti svolgeranno un ruolo chiave nelle attività di conservazione e preparazione delle dosi di vaccino anticovid-19 da somministrare quotidianamente, ed in quantità crescenti, nel corso della campagna in corso.” Tre dei neoincaricati dirigenti farmacisti svolgeranno la loro attività presso il presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca, due al “San Giovanni di Dio” di Agrigento ed uno al “Barone Lombardo” di Canicattì.