Nuovi arrivi e trasferimenti di funzionari della Polizia di Stato alla Questura di Agrigento. Il commissario capo Giuseppe Garro lascia il Commissariato di Pubblica sicurezza di Licata per andare a dirigere l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Siracusa. Ad Agrigento arrivano due nuove funzionari: il Commissario Beatrice Pennisi, dirigerà il Commissariato di Palma di Montechiaro per disposizione del Capo della Polizia Vittorio Pisani, mentre il vice questore Damiano Lupo dirigerà il Commissariato di Sciacca.

“Ai due funzionari diamo il nostro benvenuto, anticipando una nostra richiesta di incontro per esplicitare alcune tematiche di interesse del personale connesse alla nostra delicata funzione in quegli avamposti dello stato – si legge in una nota del segretario generale provinciale del sindacato Mp, Alfonso Imbrò -. Auspichiamo con una certa urgenza che il Dipartimento invii ulteriori funzionari, anche perché riteniamo che il Commissariato di Licata necessiti di funzionari di provata capacità professionale ed umana, considerato l’importante ruolo svolto dagli uomini e dalle donne che in quel Commissariato di Pubblica Sicurezza ogni giorno con dedizione svolgono la loro preziosa attività”.

