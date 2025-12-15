Nuovi arrivi e avvicendamenti alla Questura di Agrigento e in alcuni Commissariati dislocati in provincia. Il nuovo giro di nomine è stato deciso nei giorni scorsi, su richiesta del questore di Agrigento Tommaso Palumbo, ed è stato illustrato stamani durante la conferenza stampa convocata per presentare il nuovo capo di Gabinetto e il nuovo dirigente dell’Anticrimine. Il nuovo arrivato è il primo dirigente Davide Mattaliano, palermitano, che proviene dal Marocco dove per 6 anni si è occupato di sicurezza. Prende il posto del primo dirigente Giusy Interdonato, trasferita alla Divisione polizia Amministrativa della Questura di Reggio Calabria.

Le altre decisioni. Il vice questore Damiano Lupo, dopo pochi mesi dall’insediamento lascia la guida del Commissariato di Sciacca, per tornare in Questura ad Agrigento: è il nuovo capo di Gabinetto. Prende il posto del vice questore aggiunto Maria Lucia Lombardo trasferita alla Digos. Il vice questore aggiunto Sergio Carrubba, lascia la Digos, per la Direzione centrale Immigrazione di Roma. Al Commissariato di Sciacca è arrivata questa mattina il vice questore Chiara Sciarabba, che fino a ieri era alla guida del Commissariato di Porto Empedocle.

Mentre al comando del Commissariato di Porto Empedocle è stato assegnato il vice questore aggiunto Francesco Sammartino che resterà anche all’ufficio Personale della Questura. Sammartino, dopo aver ottenuto una “raffica” di risultati imponenti e importanti, sotto l’aspetto della prevenzione quanto di repressione, alla sezione Volanti di Agrigento e al Commissariato di Canicattì, torna di nuovo a occuparsi di indagini e di ordine e sicurezza pubblica.

