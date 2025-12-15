In relazione al bando di asta pubblica per la concessione di sepolture nel cimitero comunale di Bonamorone, pubblicato il 24 novembre scorso, sono state protocollate 63 richieste. A darne notizia alla cittadinanza è l’assessore agli Impianti Cimiteriali del Comune di Agrigento, Alessandro Sollano,

Come previsto dal bando, l’asta si terrà domani, martedì 16 dicembre, alle ore 10, e sarà presieduta dal dirigente del settore VI – servizio V/C “servizi cimiteriali”, presso l’Ufficio del dirigente, sito in Piazza Gallo al 4° piano. “I partecipanti al bando sono pertanto invitati a partecipare”, si legge in una nota del Comune di Agrigento.

