Nuove visite d’istruzione al Giardino Botanico

Giardino botanico, altre due classi dell’istituto comprensivo “Esseneto” di Agrigento in visita d’istruzione

Continuano le visite guidate delle scolaresche al Giardino botanico del Libero consorzio Comunale di Agrigento. Oggi, giovedì 30 maggio, è stata la volta di altre due classi dell’istituto comprensivo Esseneto di Agrigento, la 2° C e la 2°D, accompagnati ai loro insegnanti. Ad accompagnare i bambini, sono stati, ancora una volta, i funzionari tecnici del Giardino Botanico che hanno tracciato una breve storia dell’ex colonia agricola degli ospiti dell’ospedale psichiatrico e il successivo recupero ad opera dell’ex Provincia regionale che hanno poi mostrato, seguendo un percorso didattico già consolidato, le numerose specie vegetali presenti in quello che è ormai considerato un vero e proprio parco cittadino, fornendo spiegazioni sulle singole specie, agrarie e ornamentali, e sulle varie utilizzazioni in alimentazione, erboristeria e fitoterapia. Spiegazioni dettagliate sono state fornite anche sulla particolare morfologia del Giardino, con riferimenti all’archeologia e alla geologia, in particolare al sistema di pozzi e ipogei che hanno destato un enorme interesse di studenti e docenti. Sono stati mostrati anche il giardino roccioso, l’erbario, con la ricca collezione di piante essiccate, e la sala multimediale appositamente allestita per queste occasioni. Per la programmazione delle visite è possibile contattare gli uffici del Giardino Botanico (in orario d’ufficio) ai numeri telefonici 0922-593813 –593801.