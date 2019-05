Josè Rallo all’Acropoli di Atene con Donnafugata Music&Wine

Una serata indimenticabile quella proposta dal Donnafugata Music & Wine al Museo dell’Acropoli di Atene. Atmosfera delle grandi occasioni per un pubblico di “eletti” appassionati cultori del buon vino e della buona musica, chiamati a raccolta dall’importatore di vini di qualità Jeroboam e dalla notorietà di un marchio storico del vino italiano, quello di Donnafugata, e dal fatto che, a esibirsi, sarebbe stata la produttrice in persona, Josè Rallo. Una formula del tutto unica ed originale quella che da oltre 15 anni vede impegnata Donnafugata in giro per il mondo. Ieri è stata la volta della città di Atene, anzi di un simbolo della civiltà greca e della classicità come l’Acropoli e il suo Partenone, in uno dei ristoranti di tendenza e più esclusivi della capitale ellenica, quello del Museo dell’Acropoli appunto.

“L’esibizione ai piedi dell’Acropoli – dichiara José Rallo – ha rappresentato il culmine di un percorso artistico che, insieme a mio marito, abbiamo dedicato alla nostra comune passione per la musica e per il vino; un lungo viaggio che, giunto ad Atene, ci lega a filo diretto con la Sicilia per storia, cultura e tradizioni”. Gli ospiti della serata – che ha registrato il sold out -, tra un calice di Donnafugata e i piatti della tradizione greca rivisitato in chiave gourmet, sono stati condotti in un mondo di note Jazz, poesie, e musica brasiliana, attraverso diversi momenti musicali in cui José Rallo ha cantato, accompagnata da Diego Spitaleri al pianoforte, da Vincenzo Toscano al violoncello e dal marito Vincenzo Favara alle percussioni. “Donnafugata Music&Wine”, nato nel 2002, ha portato José Rallo a cantare allo storico Blue Note di Milano e a quello di New York, oltre che a Shangai, Pechino, Mosca e San Pietroburgo. (ANSA).

FOTO ARCHIVIO