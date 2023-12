Ecco i Dettagli delle Tariffe per i Luoghi della Cultura Gestiti dal Parco Valle dei Templi

A partire dall’1 gennaio 2024, il Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali ha introdotto nuove tariffe per l’accesso alla Valle dei Templi, musei e altri siti culturali in Sicilia. Il Parco Valle dei Templi ha aggiornato i ticket d’ingresso, rendendo le visite più accessibili per il pubblico.

Ecco le nuove tariffe per alcuni dei principali luoghi della cultura gestiti dal Parco Valle dei Templi:

Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo: Intero: 9 euro, Ridotto: 4,50 euro.

Intero: 9 euro, Ridotto: 4,50 euro. Parco Archeologico Valle Dei Templi: Intero: 12 euro, Ridotto: 6 euro (inclusiva della mostra La Vergine delle Rocce – La Bottega di Leonardo, prorogata fino al 15 gennaio).

Intero: 12 euro, Ridotto: 6 euro (inclusiva della mostra La Vergine delle Rocce – La Bottega di Leonardo, prorogata fino al 15 gennaio). Biblioteca Museo “Luigi Pirandello”: Intero: 5 euro, Ridotto: 2,50 euro.

Intero: 5 euro, Ridotto: 2,50 euro. Villa Romana di Durrueli: Intero: 2 euro, Ridotto: 1 euro.

Intero: 2 euro, Ridotto: 1 euro. Antiquarium di Monte Kronio – Stufe di San Calogero e Zona Archeologica di Tranchina a Sciacca: Intero: 3 euro, Ridotto: 1,50 euro.

Intero: 3 euro, Ridotto: 1,50 euro. Area Archeologica di Monte Adranone e Museo Archeologico di Palazzo Panitteri a Sambuca: Intero: 3 euro, Ridotto: 1,50 euro.

Intero: 3 euro, Ridotto: 1,50 euro. Museo Archeologico della Badia – Area Archeologica di Monte Sant’Angelo e Castel Sant’Angelo a Licata: Intero: 3 euro, Ridotto: 1,50 euro.

Intero: 3 euro, Ridotto: 1,50 euro. Zona Archeologica e Antiquarium Vito Soldano a Canicattì: Intero: 2 euro, Ridotto: 1 euro.

Intero: 2 euro, Ridotto: 1 euro. Area Archeologica e Antiquarium Eraclea Minoa: Intero: 5 euro, Ridotto: 2,50 euro.

Per i siti in provincia, esclusa Eraclea Minoa, la tariffazione è momentaneamente sospesa in attesa della conclusione dei lavori per le nuove biglietterie.

È sempre possibile acquistare un biglietto cumulativo con uno sconto del 20% sul costo complessivo. Restano valide le agevolazioni per l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese e in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre.

Sono stati annunciati ulteriori adeguamenti dei prezzi dei biglietti per il 2025.

#notiziedalparco #valledeitempli #bigliettiingresso #culturasiciliana