La Società Si Prepara per la Seconda Parte di Stagione con Tre Partite Chiave

Dopo la sconfitta subita a Roma, Agrigento è pronta a prendere decisioni decisive per rinvigorire la squadra in vista della seconda metà della stagione. Il calendario post Epifania vede tre sfide cruciali: Trapani, Cantù e Vigevano.

Le indiscrezioni circolanti suggeriscono che Agrigento sia vicina alla conclusione dell’accordo per l’acquisto di Lester Medford. Nel frattempo, si paventa l’uscita di Dwayne Cohill. Anche se la società non ha ufficialmente confermato questa notizia, non vi è stata alcuna smentita in merito.