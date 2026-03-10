L’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, ha reso noto le nuove nomine e destinazioni di sacerdoti. Nel dettaglio: Don Pastor Mgeni vicario parrocchiale della parrocchia Gesù e Maria di Casteltermini; Don Benjamin Mlawa vicario parrocchiale della parrocchia S. Spirito di Cattolica Eraclea; Don Emanuele Massimo Musso vicario parrocchiale della parrocchia S. Maria Maddalena di Sciacca; Don Angelo Luca Restivo rettore della Chiesa S. Giuseppe di Sciacca.

