Tra i protagonisti della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore di Agrigento ci sarà anche il Gruppo Storico Abatellis Branciforti – Conti di Cammarata e Duchi di San Giovanni Gemini, realtà che da anni unisce rievocazione storica, inclusione sociale e attenzione all’ambiente.

Il gruppo prenderà parte alla manifestazione con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi, tra cui i ragazzi speciali Roberta, Rosolino, Pasqualino e la new entry Ambra, insieme ai bambini del gruppo, tra cui la piccola Aurora.

«Siamo un gruppo che fa storia – ha dichiarato la presidente Irene Catarella – ma allo stesso tempo portiamo avanti valori importanti come l’inclusione e l’ecosostenibilità. Partecipare al Mandorlo in Fiore significa condividere questi principi con la comunità e con i tanti visitatori che arrivano ad Agrigento da tutto il mondo».

Il Gruppo Storico Abatellis Branciforti rappresenta una delle realtà più attive nella promozione della storia e delle tradizioni del territorio di Cammarata e San Giovanni Gemini, partecipando a eventi culturali, rievocazioni e manifestazioni folkloristiche in tutta la Sicilia.

La partecipazione al Mandorlo in Fiore 2026 diventa così un’occasione per raccontare non solo la storia e l’identità del territorio, ma anche un messaggio forte di inclusione, partecipazione e comunità.

