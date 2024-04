Altri tre autolavaggi sono stati sottoposti a sequestro dai militari della Guardia costiera, che insieme al personale Arpa di Agrigento, da settimane sono impegnati in controlli per prevenire e contrastare le fonti di inquinamento di suolo e sottosuolo, in particolare, presso impianti di lavaggio veicoli che possano dare origine a illeciti sversamenti.

Salgono a cinque i sequestri nel giro di poco più di un mese. I primi sigilli erano stati posti ad una struttura lavorativa a poca distanza del quartiere di Villaseta e in un impianto non molto lontano dal rione balneare di San Leone. Adesso i nuovi sequestri in tre comuni della provincia.

I titolari sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria per reati ambientali. Le acque prodotte dalle attività di lavaggio dei veicoli, insieme a quelle derivanti dalla pulizia dei piazzali, venivano scaricate senza impianti di depurazione. I tecnici di Arpa, hanno prelevato campioni di acqua e terra che adesso saranno analizzati in laboratorio.