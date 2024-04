E’ stato aggredito da un uomo incappucciato mentre stava fumando una sigaretta, in via Garibaldi nel centro storico di Agrigento, a poche decine di metri dalla sua abitazione. È successo alcuni giorni fa a Gian Joseph Morici, sessantaquattrenne di Agrigento, giornalista, direttore ed editore del sito web lavalledeitempli.net. L’individuo lo ha sorpreso alle spalle e, dopo averlo bloccato, ha provato a stringergli il collo con una corda. Morici ha reagito e scalciando ha colpito l’aggressore alle gambe che da lì a poco è scappato. Il cronista, che spesso si è occupato di delicate inchieste giornalistiche, ha riportato delle abrasioni al collo e al polso del braccio destro. Del caso si stanno occupando gli investigatori della squadra mobile. Gli agenti hanno avviato le indagini per provare a risalire al movente e al responsabile dell’inquietante atto. La Procura di Agrigento, subìto informata della grave azione criminale, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, attualmente a carico di ignoti.

La redazione di Agrigento Oggi esprime solidarietà al collega giornalista Morici.