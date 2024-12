Al parcheggio pluripiano di via Empedocle ad Agrigento, sono state presentate nuove iniziative per favorire l’accesso ai mezzi da parte delle persone con disabilità. Segnaletica adeguata e parcheggi riservati sono alcuni dei provvedimenti adottati per abbattere le barriere architettoniche e promuovere l’inclusione sociale.

“Come Amministrazione – dice il sindaco Francesco Miccichè -, siamo determinati a sostenere ogni azione che favorisca i diritti e l’autonomia delle persone con disabilità, in linea con i principi della Convenzione Onu. Un ringraziamento particolare alla collaborazione dell’Aci”.

Dedicare queste novità alla memoria dell’assessore Gianni Tuttolomondo – conclude il primo cittadino – è per noi un modo per onorare il suo impegno e la sua dedizione, per una città più inclusiva e attenta alle esigenze dei più fragili”.

