Sapevate che da Cantina Granet, in via Atenea ad Agrigento, oltre a gustare un ottimo aperitivo e sorseggiare vini siciliani, si può assaporare carne di qualità straordinaria? Qui la qualità è di casa, con tagli di Chianina e Fiorentina che arrivano freschi ogni settimana dal celebre mercato di Firenze. La proposta di punta? Una T-bone steak dalla forma generosa, dal colore invitante e preparata alla perfezione: una crosta croccante all’esterno e una carne tenera e succosa all’interno, capace di conquistare anche i palati più esigenti.

E per chi cerca un’esplosione di sapori intensi, imperdibile è la bistecca di Scottona Irlandese, simbolo di tenerezza e gusto deciso, che lascia un ricordo indelebile a ogni morso.

A dirigere l’orchestra di sapori è lo chef Vincenzo Santalucia, già noto per il suo lavoro al ristorante La Scala, che porta la sua esperienza e creatività anche in questo locale raffinato. Con uno staff giovane e un’atmosfera accogliente, Cantina Granet punta a diventare il ristorante di riferimento per chi cerca carne d’eccellenza, cocktail ricercati e un servizio informale.

Aperto dal mercoledì al lunedì dalle ore 19:00, è il luogo ideale per chi vuole unire tradizione e innovazione. Prenota subito al +39 338 3181980 e scopri un modo nuovo di vivere una serata in via Atenea, 62 – Agrigento. Con una proposta così, Cantina Granet non è solo una cena, è un viaggio nei sapori.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp