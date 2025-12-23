Nuova T-Roc, Volkswagen rilancia il suo modello di punta: alla Meridiano il debutto che guarda al futuro

Alla Meridiano, concessionaria di riferimento per il territorio, riflettori accesi sulla nuova Volkswagen T-Roc, protagonista di una presentazione che conferma quanto questo modello sia centrale nella strategia del marchio. A raccontarla è Marcello Graceffa, che non ha dubbi: «Per noi è una vettura fondamentale: circa la metà delle nostre consegne passa proprio dalla T-Roc».

Un successo che trova riscontro anche nei numeri. Dal debutto ad oggi, oltre 2,5 milioni di clienti in Europa hanno scelto T-Roc, di cui 220 mila solo in Italia. Dati che spiegano perché Volkswagen abbia deciso di rinnovarla in modo deciso, senza snaturarne l’identità.

La nuova T-Roc cresce leggermente nelle dimensioni – circa 12 centimetri in più – con benefici evidenti in termini di abitabilità interna e capacità del bagagliaio. Cambia soprattutto il design: linee più muscolose, moderne, coerenti con il nuovo corso stilistico della casa di Wolfsburg.

Sotto il cofano, la gamma prevede il 1.5 benzina nelle versioni 115 e 150 cavalli, con quest’ultima abbinata al cambio automatico. Una scelta pensata per intercettare un pubblico ampio: giovani, famiglie, professionisti. «L’obiettivo – spiega Graceffa – è ringiovanire ulteriormente il target, anche grazie alle nuove formule di acquisto».

Accanto ai finanziamenti tradizionali, cresce infatti l’interesse per il noleggio a lungo termine, sempre più apprezzato anche dai privati, oltre al classico Progetto Volkswagen, che resta uno dei punti di forza del marchio Volkswagen.Sul fronte degli allestimenti, la dotazione è già ricca a partire dalla versione Life, con sistemi ADAS di ultima generazione, sensori e telecamere di serie. Salendo di livello si trovano Style e, al vertice, la R-Line, l’allestimento più sportivo, quello esposto in concessionaria.

Un altro elemento chiave resta il valore dell’usato. «Le Volkswagen – sottolinea Graceffa – sono tra le vetture più richieste nel mercato secondario. La T-Roc, in particolare, mantiene quotazioni molto alte: un vantaggio concreto per chi pensa al futuro».

E per chi possiede già una T-Roc? Il passaggio al nuovo modello è semplice: grazie ai programmi di riacquisto, è possibile salire sulla nuova versione senza pensieri, sfruttando proprio l’elevato valore residuo.Le vetture sono già visibili e ordinabili in concessionaria. Il lancio ufficiale è previsto a fine gennaio, ma chi vuole può già provarla e bloccarla. Alla Meridiano, la nuova T-Roc è pronta a confermare il suo ruolo da protagonista.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp