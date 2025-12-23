Torna per la 31esima edizione “Caltabellotta Città Presepe”, lo spettacolo itinerante che fa del paese arroccato sui Monti Sicani una Betlemme siciliana. Il borgo antico si trasforma in un presepe vivente dove rivive la magia del Natale. Il 26-27 dicembre e il 4-5 gennaio, dalle 16 alle 21, le vie di Caltabellotta accoglieranno un viaggio emozionale tra la sacra rappresentazione nelle grotte, i suoni degli antichi mestieri, i canti tradizionali e i profumi e sapori della terra.

L’edizione di quest’anno è arricchita da tanti artisti: l’Opera dei Pupi di Salvatore Oliveri, i “cunti” di Marcello Rimi, gli spettacoli itineranti della Compagnia Aromi di Sicilia, i canti di Lidia Fortunato e l’allegria contagiosa dei gruppi “Cantu e Cuntu” e de “I Ciaramiddrari Siculianisi”. Completano l’esperienza la gastronomia genuina, un percorso espositivo e un nuovo villaggio dedicato allo street food.

Ingressi ogni ora dalle 16 alle 21 (ultimo ingresso ore 20). Non vi resta che scegliere la data e fascia oraria preferita, prenotando qui https://www.leviedeitesori.com/?p=75890

