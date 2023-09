Installata a Porta di Ponte, all’ingresso della via Atenea di Agrigento, la nuova segnaletica multimediale. I display segnalano in modo ben visibile lo stato di attività delle ZTL.

“Una segnaletica più elegante e più chiara – ha affermato il sindaco Francesco Miccichè – ma soprattutto finalmente anche più moderna e accessibile. Per evitare sprechi di risorse pubbliche, abbiamo mantenuto l’impianto del progetto originario, che però aveva bisogno di essere messo al passo con i tempi grazie alle tecnologie innovative oggi disponibili. Agrigento, città bellissima riconosciuta oggi a livello nazionale e indicata quale Capitale Italiana della Cultura 202,5 si appresta a diventare ancora più accessibile ed accogliente grazie al convinto impegno di investimento di questa Amministrazione sulle qualità dei luoghi e dei servizi”. L’Assessore alla Polizia Urbana, Carmelo Cantone, afferma: “Ancora un altro passo verso il piano della bellezza per il nostro centro storico” – afferma – rinnovare la segnaletica significa caratterizzare nuovamente la città, darle un decoro al passo con i tempi e l’opportunità di manifestarsi ancora meglio agli occhi dei visitatori e dei cittadini. Sin dal mio insediamento ho pensato ad un ammodernamento dei segnali più evidenti: Porta di Ponte era “l’angolo” che più si prestava all’inizio del progetto di porre in essere una segnaletica più chiara su tutto il territorio, necessaria ad incrementare ulteriormente la sicurezza degli utenti della strada e ridurre al minimo gli ostacoli alla circolazione. Questo nuovo pannello a LED, è costituito da centinaia di LED luminosi che possono essere gestiti da remoto e quindi programmati a piacimento ed in tempo reale. La leggibilità (dimensioni dei caratteri) e la visibilità della segnaletica in caso di pioggia o irraggiamento solare diretto rivestono un ruolo essenziale. La struttura è in grado di assicurare regolarmente la sua funzionalità anche in caso di temperature estreme. Infine, visto ciò che ci attende da qui a poco tempo, sarà possibile dare agli utenti tutte le informazioni in duplice lingua. Ringrazio sentitamente – conclude l’Assessore Cantone – il Dirigente ed il Team dei V.V.U.U. che mi hanno permesso di realizzare in poco tempo quest’opera di grande utilità e di grande visibilità.”