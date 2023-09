Si terrà giorno 9 settembre prossimo a partire dalle 18, al Tennis Club “Città dei Templi”, a Villaseta, il primo “Eco Village Fest” , iniziativa di sensibilizzazione sui temi ambientali, promossa dall’Assocazione Culturale Mariterra e da PlasticFree ODV Onlus Agrigento e patrocinata dal Comune. L’EcoVillage FEST è una manifestazione culturale, ricreativa ed educativa, un progetto che si pone l’obiettivo di promuovere il tema della sostenibilità ambientale e invitare all’assunzione di comportamenti responsabili grazie anche al coinvolgimento di tante associazioni del territorio (wwf Sicilia area mediterranea, Meris, Legambiente circolo Rabat Ag, Fai e Fai giovani delegazione di Ag, Rotaract Ag, Favara per il futuro ) e di chi ogni giorno si impegna per costruire un futuro più verde e sostenibile. Immersi nel verde del Tennis Club Città dei templi, si alterneranno momenti musicali dal vivo con giovani gruppi locali a interventi di informazione , proiezioni video, banchetti espositivi con artigianato di riciclo e prodotti bio, e un laboratorio ad hoc pensato per i più piccoli a cura di Meri Fiore (inizio lab h 18). Lo spirito è quello della diffusione di un sentimento di rispetto, amore e appartenenza verso il pianeta, sviluppando e consolidando una vera coscienza ecologica e la consapevolezza dell’importanza della tutela ambientale sui nostri territori e dei suoi cittadini che ancora faticano a recepire la gravità del problema e le sue reali conseguenze. Ingresso gratuito.