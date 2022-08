Nuova scossa di terremoto nella Valle del Belice

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata questa notte dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella zona della Valle del Belice, tra le province di Palermo e Trapani, al confine con quella agrigentina. Il terremoto di magnitudo 2.3 è avvenuto ad una profondità di un chilometro, a due chilometri a sud est di Salaparuta, a quindici dal centro abitato di Contessa Entellina, a sedici da Roccamena. Non si registrano danni a cose o persone. E’ il terzo terremoto dopo quelli di Caltabellotta, Poggiorale e Giuliana, registrati negli ultimi 5 giorni nell’area sud occidentale della Sicilia. Domenica scorsa all’alba si era verificata la scossa più forte di magnitudo 4.2. In quel caso il terremoto era stato avvertito dalla popolazione. In tanti si erano svegliati per la paura.