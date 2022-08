Covid in provincia di Agrigento: registrati 184 nuovi positivi

Nessun nuovo decesso, me diagnosticati 184 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 691 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 135.651 (1 marzo 2020 – 24 agosto 2022). In totale i guariti sono 133.343. Gli attuali positivi sono 1.697, di cui 1.669 in isolamento domiciliare, e 28 ricoverati in ospedale. Sono due i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 19 al presidio ospedaliero riberese, 6 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 610 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 525.844 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 24 agosto 2022 sono 230.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 24 agosto: Agrigento 18.765 (230 attuali contagiati, 18.467 guariti e 68 deceduti); Alessandria della Rocca 679 (5 attuali contagiati, 671 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.572 (28 attuali contagiati, 2.536 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.120 (16 attuali contagiati, 1.103 guariti e 1 deceduto); Burgio 689 (12 attuali contagiati, 674 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 403 (6 attuali contagiati, 394 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 877 (13 attuali contagiati, 857 guariti, e 7 deceduti); Camastra 656 (11 attuali contagiati, 639 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.849 (9 attuali contagiati, 1.837 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.302 (36 attuali contagiati, 3.246 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.525 (130 attuali contagiati, 12.333 guariti e 62 deceduti); Casteltermini 2.395 (17 attuali contagiati, 2.369 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 973 (3 attuali contagiati, 964 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 1.040 (25 attuali contagiati, 1.011 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.079 (27 attuali contagiati, 1.046 guariti e 6 deceduti); Comitini 288 (7 attuali contagiati, e 281 guariti); Favara 12.820 (144 attuali contagiati, 12.640 guariti e 36 deceduti); Grotte 1.512 (9 attuali contagiati, 1.498 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 388 (5 attuali contagiati, 382 guariti e 1 deceduto); Licata 10.272 (175 attuali contagiati, 10.050 guariti, 47 deceduti); Lucca Sicula 491 (12 attuali contagiati, 478 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.766 (84 attuali contagiati, 3.665 guariti e 17 deceduti); Montallegro 797 (14 attuali contagiati, 775 guariti e 8 deceduti); Montevago 742 (12 attuali contagiati, 728 guariti e 2 deceduti); Naro 2.072 (9 attuali contagiati, 2.049 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.987 (73 attuali contagiati, 6.873 guariti e 41 deceduti); Porto Empedocle 5.306 (38 attuali contagiati, 5.249 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.354 (11 attuali contagiati, 2.335 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.179 (41 attuali contagiati, 4.118 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 3.179 (62 attuali contagiati, 3.103 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.579 (18 attuali contagiati, 1.556 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.829 (77 attuali contagiati, 5.716 guariti e 36 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.279 (23 attuali contagiati, 1.228 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 1.145 (35 attuali contagiati, 1.100 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.236 (12 attuali contagiati, 2.217 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 487 (4 attuali contagiati, 482 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 694 (6 attuali contagiati, 686 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.767 (23 attuali contagiati, 1.733 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.179 (34 attuali contagiati, 1.142 guariti e 3 deceduti); Sciacca 12.728 (183 attuali contagiati, 12.489 guariti e 56 deceduti); Siculiana 1.715 (14 attuali contagiati, 1.693 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 386 (5 attuali contagiati, 380 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.