Nuova sconfitta per la Fortitudo

La Fortitudo Agrigento incappa nella sua seconda sconfitta consecutiva. I biancazzurri, di scena a Ragusa, perdono il derby. La squadra di coach Catalani, dopo un avvio monumentale, si è fatta beffare nel finale. Agrigento, priva di Ale Grande, ha perso con il risultato di 69 a 70. Al pronti via, i biancazzurri, si affidano a Peppe Cuffaro. Il derby si accende ed i ritmi sono altissimi. Sontuosa la prova di Albano Chiarastella che chiuderà il la partita con 15 punti e 25 di valutazione. Agrigento impone gioco e ritmo e comanda per mezz’ora la partita. Le folate di Saccaggi e l’esperienza di Rotondo hanno la meglio.

Ragusa, però, non sta a guardare. Mastroianni e Stefanini fanno la voce grossa e Agrigento sbaglia qualcosa in difesa. Nel finale è sorpasso Ragusa, i biancazzurri hanno la palla per riaprire il match ma Saccaggi stecca la tripla. Chiarastella commette fallo su Iurato che dalla lunetta sbaglia il primo, ma non il secondo tiro. I padroni di casa vincono e Agrigento incassa la seconda sconfitta consecutiva.

Virtus Kleb Ragusa – Moncada Energy Group Agrigento 70-69 (17-21, 17-18, 15-16, 21-14)

Virtus Kleb Ragusa: Mattia Mastroianni 15 (3/8, 3/6), Stefanini 12 (6/10, 0/0), Idrissou 11 (4/8, 0/0), Sorrentino 8 (2/4, 1/6), Iurato 8 (1/3, 1/1), Chessari 6 (1/4, 0/1), Ianelli 4 (2/7, 0/1), Canzonieri 4 (0/0, 1/2), Kitsing 2 (1/1, 0/0), Salafia 0 (0/1, 0/0), Ugochukwu andrew 0 (0/0, 0/0), Dinatale 0 (0/0, 0/0): All Bocchino

Tiri liberi: 12 / 21 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Karim abdoul Idrissou 12) – Assist: 13 (Fabio Stefanini, Carmelo Iurato, Giovanni Ianelli 4)

Moncada Energy Group Agrigento:Rotondo 17 (6/10, 0/0), Chiarastella 15 (5/7, 1/1), Veronesi 14 (2/4, 3/6), Saccaggi 13 (1/5, 3/5), Cuffaro 5 (1/3, 1/3), Peterson 3 (1/2, 0/0), Ragagnin 2 (1/3, 0/1), Tartaglia 0 (0/0, 0/0), Indelicato 0 (0/0, 0/0), Bellavia 0 (0/0, 0/0), Mayer 0 (0/0, 0/0), Costi 0 (0/0, 0/0). All Catalani, ass Ferlisi, Marchica