Covid-19 in Sicilia, bollettino 20 dicembre: calano ancora i contagi, ma aumentano i ricoverati

Curva epidemiologica sempre più in basso in attesa delle chiusure ed ulteriori restrizioni imposte dal Governo, per le festività di Natale, Capodanno ed Epifania. Ma aumentano i ricoverati in ospedale. Sono 792 i nuovi casi di Covid-19, a fronte di su 7.109 tamponi effettuati registrati in Sicilia, nelle ultime 24 ore. E ci sono altri 24 morti. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, domenica 20 dicembre.

Sono 33.883 gli attuali positivi, di questi 1.076 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 178 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 32.629 persone. I casi complessivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 84.529. I guariti 48.491, mentre i decessi salgono a 2.155.