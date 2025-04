La delegazione comunale di Confcommercio Agrigento pur accogliendo con favore l’avvio dei lavori per la rete idrica del centro città, con l’inaugurazione nei giorni scorsi della nuova rete da parte dello stesso governatore della Sicilia, Schifani, con una conferenza in via Demetra, attende comunque che dalle parole e dalle cerimonie si passi ai fatti.

Francesco Picarella, Presidente Delegazione comunale di Agrigento di Confcommercio Agrigento, in un comunicato, ricorda che si tratta di “un’opera attesa da troppo tempo e più volte annunciata dalla deputazione regionale” e pertanto ritiene doveroso sottolineare che “l’inizio dei lavori non deve essere occasione per ringraziamenti o trionfalismi, considerando che si tratta di un intervento che avrebbe dovuto essere realizzato molti anni fa”.

La preoccupazione della delegazione comunale di Confcommercio Agrigento va alla situazione delle imprese ricettive turistiche e commerciali: “La carenza idrica cronica e la scarsità degli invasi continueranno a rappresentare un ostacolo significativo per le imprese ricettive, turistiche e commerciali anche questa estate – si legge nel comunicato – La nuova rete idrica, se non accompagnata da un’azione concreta e tempestiva sulla piena operatività del dissalatore, rischia di essere solo una risposta parziale a un’emergenza strutturale”.

Picarella conclude assicurando che come categoria produttiva la delegazione locale resta vigile e pronta “a riconoscere meriti solo quando le opere saranno effettivamente consegnate, collaudate e funzionanti. Non abbiamo bisogno di semplici tagli di nastro e passerelle politiche, ma di soluzioni concrete e operative.

