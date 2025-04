I giudici della Corte di assise del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno condannato a 14 anni e 2 mesi di reclusione per l’accusa di omicidio volontario, il pensionato Giovanni Ferrera, 69 anni, di Cattolica Eraclea riconosciuto colpevole di avere ucciso il muratore Carmelo Contarini, di 51 anni. Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna aveva chiesto la condanna a ventidue anni e sei mesi.

L’omicidio è avvenuto il 27 dicembre del 2022, in via Agrigento, davanti all’abitazione della vittima, a Cattolica Eraclea. Il pensionato avrebbe sferrato una coltellata al torace a Contarini, secondo la ricostruzione dell’accusa, perché i lavori edili, commissionati in un’abitazione di una familiare, non sarebbero stati eseguiti in maniera soddisfacente. Ferrera, attualmente ai domiciliari, poi ha consegnato l’arma e si è chiuso nel mutismo.

