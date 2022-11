Nuova rassegna cinematografica del Belushi

Da quasi trentacinque anni il Belushi caratterizza la propria presenza in Città soprattutto grazie alle rassegne cinematografiche: a tema, in lingua originale, finzione o cinema del reale ma sempre con un occhio di riguardo alle produzioni autoriali e a quelle che non trovano visibilità nella programmazione ordinaria delle sale. Ciò, dunque, omaggia un’autentica “missione” di promozione culturale ma, al contempo, offre al Pubblico agrigentino la possibilità di veder raccontare opere filmiche di rara bellezza e sensibilità che, nel tempo, andrebbero perse. In questo autunno 2022, il Belushi presenterà alcune preziose proiezioni: si tornerà, a dicembre, a riproporre la fortunata formula di DECLINAZIONE, FEMMINILE” giunta alla terza edizione semestrale. Ma già dalla prossima settimana, avrà inizio la rassegna di CINEMA FRANCESE che, ormai da qualche anno, è un gradito appuntamento autunnale in sala: quattro film tutti incentrati sui temi occupazionali e della famiglia, sulla necessità di conciliare lo spazio affettivo con quello sempre più stressante della vita lavorativa. Quattro pellicole importanti, selezionate nei principali festival, che hanno ricevuto premi significativi. Questa prima rassegna con quattro appuntamenti a novembre rinsalderà il rapporto che il Belushi ha stretto con la cinefilia agrigentina che, in questi decenni, ha condiviso un’esperienza di fruizione collettiva, rispettandone le modalità “d’uso” e valorizzandone le sue espressioni, le più originali. Da martedì 8 novembre nello Spazio Temenos in Via Pirandello, ore 20:30.