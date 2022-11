Micol Incorvaia, la sorella di Clizia, dentro la casa del GF Vip

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7 c’è anche l’empedoclina Micol Incorvaia, all’esordio assoluto nel mondo dello spettacolo ma conosciuta per essere la sorella minore di Clizia Incorvaia, ex protagonista proprio del reality alcune stagioni addietro.Micol ha 29 anni e ha vissuto la sua infanzia in Sicilia. Amante della moda, ha frequentato lo IED di Milano e ha lavorato come designer per Gentucca Bini e nel 2019 è diventata assistente show-room nella boutique Jijil di Milano. In passato Micol è stata fidanzata con Edoardo Donnamaria; i due si sono conosciuti dietro le quinte del programma Forum. Donnamaria però è un attuale concorrente del Gf Vip e ha intrapreso una storia con Antonella Fiordalisi.