Nuova raffica di furti, in un caso rubato carburante

A Canicattì e Racalmuto, nei giorni scorsi, si sono registrati nuovi furti sui quali stanno indagando polizia e carabinieri. Nella città dell’uva Italia, in via Ernesto Basile, i ladri hanno aperto il cofano di un autocarro Fiat Iveco, e hanno danneggiato la pompa del carburante, tagliato diversi tubicini e asportato 45 litri di benzina. Al proprietario del mezzo, utilizzato per effettuare trasporti, un sessantacinquenne canicattinese, sono stati provocati danni per circa 400 euro.

In via Nilde Iotti, in una zona centrale di Canicattì, qualcuno è penetrato nel cortile interno di un condominio, ed ha rubato uno scooter, modello Aprilia Scarabeo, appartenente ad un cinquantaquattrenne. Sottratti anche due caschi e la carta di circolazione che erano all’interno del bauletto del veicolo. E a Racalmuto, un quarantatreenne del luogo ha formalizzato la denuncia di furto su autovettura. I delinquenti hanno forzato la portiera di una Fiat Uno, parcheggiata in via Asaro, e dall’abitacolo hanno asportato 10 euro, e le carte d’identità della due figlie minori dell’uomo.

I poliziotti, per le razzie di Canicattì, e i carabinieri, per il caso di Racalmuto, hanno avviato le indagini per provare ad identificare i malviventi.