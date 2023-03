Brucia auto di una libera professionista: aperta inchiesta

Non sono ancora chiare le cause dell’incendio che ha avvolto una Alfa Romeo 159, di proprietà di una cinquantasettenne, libera professionista, nata a Porto Empedocle, ma residente a Realmonte. Il rogo potrebbe essere di origine dolosa, anche se in mancanza di certezze, non è escluso il fatto accidentale.

E’ successo nella tarda serata di sabato, in via Arno, nell’abitato di Realmonte. Chiamati dai residenti della zona, sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che dopo aver domato le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area interessata.

Ad occuparsi delle indagini i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agrigento. Nel corso del sopralluogo non sono state rinvenute bottiglie o taniche sospette, né inneschi di nessun tipo. Nell’area dove la macchina era posteggiata, non sono state trovate telecamere di videosorveglianza, né pubbliche e nemmeno private.