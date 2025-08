I ladri di auto sono tornati a colpire. Tre i furti nel giro di pochissimi giorni. Accade a Canicattì. A formalizzare le denunce ai carabinieri della Compagnia cittadina sono stati i proprietari. Gli investigatori dell’Arma hanno già avviato le indagini per provare ad identificare i ladri e provare a recuperare i mezzi. Da via Libertà, ignoti malviventi si sono portati via una Fiat Punto di proprietà di un bracciante agricolo.

A pochi passi dalla Statale 122 invece è stata rubata l’autovettura Fiat Panda di un operaio. Sparito anche il ciclomotore Aprilia Scarabeo, appartenente ad un impiegato, che aveva lasciato il mezzo in via Menotti. Non è escluso, ma non c’è certezza in merito, che la “mano” possa essere stata, in tutti e tre i casi, la stessa. I militari hanno informato la Procura di Agrigento e avviato l’attività investigativa.

