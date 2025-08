Dieci galline e quattro pecore sono morte durante la notte a causa di un incendio divampato in un rudere di campagna di contrada “Vecchia” in territorio di Canicattì. Sul posto, appena giunta la segnalazione al 112, sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, ma per gli animali purtroppo non c’è stato nulla da fare. I poliziotti del Commissariato di Canicattì, si stanno occupando del misterioso incendio. L’immobile è di proprietà di una sessantenne canicattinese, anche se della custodia e allevamento degli animali si occupava invece il nipote, un ventiquattrenne. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Nella zona, durante il sopralluogo, non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette.

