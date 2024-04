Il podcast condotto da Marco Gallo presenta il cantautore Daniele Magro, autore di successi per grandi nomi della musica italiana

Arriva una nuova puntata di Storie di una Capitale della cultura, il podcast condotto dal videomaker Marco Gallo che racconta persone e personaggi di Agrigento e provincia che hanno una storia intensa da raccontare. E non poteva mancare Daniele Magro, cantautore che nel 2009 alzò le luci della ribalta grazie alla sua partecipazione al programma televisivo “Xfactor”, all’epoca all’apice del successo e successivamente autore di alcuni dei pezzi più importanti di artisti come Emma, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni ed anche per Fiorella Mannoia ed artiste straordinarie come Raffaella Carrà e Mina, brano uscito a dicembre 2023. Una carriera piena di successi con oltre 15 dischi d’oro e di platino conquistati dagli artisti che hanno interpretato i suoi pezzi e proprio quest’anno ha scritto il brano per Clara, cantante vincitrice di Sanremo giovani e protagonista della serie tv “Mare fuori”. Una chiacchierata dove musica e cultura si intersecano con la città di Agrigento, sempre più vicina al 2025, l’anno di Capitale della cultura.